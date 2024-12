Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Bedrohung mit Messer im Holzmarkt++Einbruch in Bäckerei++In Wohnhaus eingestiegen++Verkehrsunfall mit zwei Verletzten++Fahrzeug landet auf der Seite+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Bedrohung mit Messer im Holzmarkt+ Verden. In einem Supermarkt im Holzmarkt soll es am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen sein. Verletzt wurde dabei niemand.

Nach ersten Informationen war es im Supermarkt aus bislang unklaren Gründen zum Streit und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 38-Jährigen und einem 23-Jährigen gekommen. Im Verlauf soll der 38-Jährige ein Messer gezeigt haben.

Beim Eintreffen der Polizei verließ der 38-Jährige den Holzmarkt und er wurde von den Beamtinnen und Beamten zu Boden gesprochen. Sie konnten ein Messer bei ihm sicherstellen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung und der Bedrohung aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Streit und die Auseinandersetzung mitbekommen haben, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Einbruch in Bäckerei+ Achim. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 05 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Bremer Straße ein. Sie verschafften sich über einen Seiteneingang Zugang in das Innere und entwendeten Bargeld. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+In Wohnhaus eingestiegen+ Achim. Am Mittwoch kam es in der Tannenbergstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 13 Uhr und 21 Uhr betraten die unbekannten Täter das Grundstück und beschädigten ein rückwärtiges Fenster. Sie betraten das Wohnhaus und durchsuchten die Räume. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Verkehrsunfall mit zwei Verletzten+ Langwedel/A27. Eine 35-jährige Fahrerin eines Seat fuhr am Mittwochmorgen, gegen 08.30 Uhr, an der Anschlussstelle Langwedel auf die A27 in Richtung Cuxhaven. Sie wechselte zunächst auf den rechten und anschließend direkt auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah sie den nachfolgenden Verkehr. Ein 56-Jähriger, ebenfalls in einem Seat, konnte trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den Pkw der 35-Jährigen auf.

Die 35-Jährige und der 56-Jährige wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrzeug landet auf der Seite+ Ritterhude. Auf der B74 kam es am Mittwochvormittag, gegen 09.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Transportern. Die beiden Fahrer wurden dabei leicht verletzt.

Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Daimlers wollte von der B74 in die Verlängerung der Bremer Straße in Richtung Bremen-Marßel abbiegen. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt eines 31 Jahre alten Ford Fahrers, der in Richtung Stade unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Daimler kippte auf die Seite. Der 56-Jährige musste von der Feuerwehr aus einem Fahrzeug befreit werden.

Bei dem Unfall war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden.

Die beiden leichtverletzten Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro beziffert.

