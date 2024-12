Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Fahrzeuge brennen

Hildesheim (ots)

In den Morgenstunden des 02.12.2024 kam es erneut auf dem öffentlichen Parkplatz in der Weberstraße in Sarstedt zu einer Brandstiftung. Gegen 01.09 Uhr hörte ein Anwohner eine Explosion. Als er aus dem Fenster in Richtung des Parkplatzes sah, bemerkte er, dass ein Mercedes brannte. Es handelte sich hierbei um den gleichen Mercedes, welcher bereits am 18.11.24 vorsätzlich durch einen Brand beschädigt wurde. Bei Eintreffen der Polizei war das Feuer auf einen BMW und zwei VW übergesprungen. Ein Toyota wurde durch die Wärmeentwicklung leicht beschädigt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Sarstedt und Ruthe konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Schaden wird auf 72800 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, die zur Tatzeit im Nahbereich der Brandstelle gesehen wurden, unter der Tel. 05066-9850.

