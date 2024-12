Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 29.11.2024 bis zum 01.12.2024

Hildesheim (ots)

(fkl) Diebstahl eines Portemonnaies im ALDI-Markt Gronau

Am 30.11.2024 (Samstag) kam es im ALDI-Markt in 31028 Gronau, Bethelner Landstraße 24 zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr zum Diebstahl eines Portemonnaies. Unbekannte entwendeten dieses in einem unbeobachteten Moment aus dem Rucksack der 67-Jährigen Geschädigten. In dem Portemonnaie befanden sich insgesamt 400 Euro Bargeld sowie diverse Bankkarten. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Tel. 05068/93380 in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 3 Höhe Sorsumer Kreuz

Am 01.12.2024 (Sonntag) führten Beamte des Polizeikommissariats Elze Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 3 auf Höhe des Sorsumer Kreuz durch. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug nach Abzug der Toleranz 115 km/h. Der 37-Jährige Fahrzeugführer aus Hamburg muss nun mit einem Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen.

