Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Pferdes

Hildesheim (ots)

SÖHLDE (lud)

Am 30.11.2024, gegen 17:45 Uhr, kam es in der Woltwiescher Straße in 31185 Söhlde zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Ein 44-Jähriger Fahrzeugführer aus Lengede befuhr mit seinem Ford S-Max die Woltwiescher Straße aus Woltwiesche kommend in Fahrtrichtung Groß Himstedt.

Aus bislang unbekannter Ursache übersah der Fahrzeugführer die ebenfalls auf der Woltwiescher Straße unterwegs gewesene Reiterin mit ihrem Pferd, wodurch es zur Kollision zwischen Pkw und Pferd kam.

Durch den Zusammenstoß wurde die Reiterin von ihrem Pferd geworfen und verletzte sich leicht. Das Pferd wurde so schwer verletzt, dass es noch am Abend an der Unfallörtlichkeit durch einen hinzugerufenen Tierarzt eingeschläfert werden musste. Der Fahrzeugführer des Ford S-Max blieb unverletzt.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 10000 Euro.

Neben zwei Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizei Bad Salzdetfurth und Salzigtter kam ein Rettungswagen zum Einsatz.

Durch die vor Ort durchgeführte Verkehrsunfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Zu der genauen Unfallursache dauern die Ermittlungen derzeit an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell