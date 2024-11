Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Freden- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Fahrzeugführer alkoholisiert

Hildesheim (ots)

FREDEN (cmü). Am 30.11.2024 gegen 04:30 Uhr meldete eine Zeugin, dass sie soeben in der Alfelder Straße in Freden beobachtet hatte, wie der Fahrer eines PKW beim Fahren aus einer Parklücke mit einer Grundstücksmauer kollidiert war. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrer vom Unfallort. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Fahrer um einen 28-jährigen Mann aus dem Landkreis Hildesheim handelte. Bei diesem konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert über ein Promille. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde beim Fahrzeugführer zunächst eine Blutprobe entnommen und der Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung beschlagnahmt. Mögliche weitere Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181 8073 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell