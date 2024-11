Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Zigarettenautomat - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt - Hotteln.(tko) Am 29.11.2024, gegen 19.25 Uhr, beschädigten ein oder mehrere Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße Rothof, Höhe Hausnummer 15. Der oder die Täter steckten einen Knallkörper in den Ausgabeschacht des Zigarettenautomaten und zündeten den Knallkörper. Der Automat wurde durch die Explosion des Knallkörpers beschädigt, die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können, die nach ersten Ermittlungen weitere Knallkörper in Hotteln zündeten, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

