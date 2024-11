POL-HI: Bei versuchtem Autodiebstahl beobachtet- Täter flüchten

Hildesheim (ots) - Sarstedt - (jb) Eine 82-jährige Sarstedterin wurde am 28.11.24 gg. 15.30 Uhr Opfer eines Diebstahls. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Dame beim Einkaufen in einem Discounter in der Voss-Straße. Hier wurde sie unter einem Vorwand von einer ca. 20-jährigen männlichen Person in dunkler Kleidung angesprochen und anscheinend abgelenkt. Dadurch konnte ihre Geldbörse, die in einer Tasche auf dem Rollator lag, entwendet werden. Die Geschädigte merkte erst ...

mehr