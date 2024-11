Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch - Täter flüchten

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) - Am 28.11.24 zwischen 18:57 Uhr und 19:13 Uhr kam es in der Mozartstraße zu einem versuchten Einbruch in einem Einfamilienhaus. Der Hauseigentümer erhielt über seine auf dem Grundstück installierten Sicherheitskameras eine Nachricht über eine Bewegung. Er konnte erkennen, wie zwei Personen sich auf seinem Grundstück bewegten. Er löste daher den verbauten akustischen Alarm aus, worauf die Täter kurzzeitig flüchteten, dann aber noch einmal zurückkamen und eine Kamera verdrehten. Die darauf informierte Polizeistreife konnte die Täter vor Ort nicht mehr antreffen, stellte jedoch Hebelspuren an einem Fenster fest. Auch eine sofortige Nahbereichsfahndung nach den beiden Tätern verlief ergebnislos. Der Schaden am Fenster wird auf 1500 Euro geschätzt. Die beiden Täter sind männlich, zw. 180 cm-190 cm groß und kräftig gebaut. Das Alter wird auf ca. 30 Jahre geschätzt. Die erste Person trug eine Kopfbedeckung, eine Steppjacke, dunkle Hosen und dunkle Handschuhe. Die zweite Person trug eine Baseballcap, eine Jacke, eine dunkle Umhängetasche, eine dunkle Jogginghose der Marke Puma und helle Handschuhe. Beide hatten ihr Gesicht mit einem Schlauchschal verdeckt. Hinweise zu den beiden Personen erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

