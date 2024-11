Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Seniorin bestohlen

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Eine 82-jährige Sarstedterin wurde am 28.11.24 gg. 15.30 Uhr Opfer eines Diebstahls. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Dame beim Einkaufen in einem Discounter in der Voss-Straße. Hier wurde sie unter einem Vorwand von einer ca. 20-jährigen männlichen Person in dunkler Kleidung angesprochen und anscheinend abgelenkt. Dadurch konnte ihre Geldbörse, die in einer Tasche auf dem Rollator lag, entwendet werden. Die Geschädigte merkte erst an der Kasse, dass die Geldbörse fehlt. Hinweise zu der Person erbittet die Polizei in Sarstedt unter 05066/9850.

