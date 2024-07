Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen

Hertingen: Brand einer Ballenpresse

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.07.2024, gegen 17.10 Uhr, wurde die Feuerwehr in den Bereich der Pfarrgasse gerufen. Auf einem Feld würde eine landwirtschaftliche Maschine brennen. Auch würden die Flammen auf das abgemähte Feld übergreifen. Die Ballenpresse, welche in Vollbrand geriet, sowie das umliegende Feld, konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden an der Ballenpresse wird auf etwa 10.000 bis 15.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell