Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehr Sicherheit auf dem Alfelder Weihnachtsmarkt: Polizei Alfeld zeigt Präsenz und warnt vor Taschendiebstählen

Hildesheim (ots)

ALFELD(ike). Am Samstag öffnete der Alfelder Weihnachtsmarkt seine Pforten und lädt Bürgerinnen und Bürger vom 30.11. bis zum 23.12.2024 täglich von 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr zu besinnlichen Stunden ein. Damit die Besucherinnen und Besucher den Markt in aller Ruhe genießen können, wird die Polizei Alfeld auch in diesem Jahr wieder verstärkt vor Ort präsent sein. Ziel dieser sichtbaren Präsenz ist es, das Sicherheitsgefühl der Besucherinnen und Besucher zu stärken und zugleich potentielle Täter abzuschrecken. Zudem steht die Polizei Alfeld den Bürgerinnen und Bürgern jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Erfahrungsgemäß bietet das dichte Gedränge, insbesondere auch auf dem jährlich stattfindenden Jahrmarkt am 12.12 als besonderes Highlight des Weihnachtsmarkts, Taschendieben günstige Gelegenheiten, um Wertsachen zu stehlen. Ein Moment der Unachtsamkeit genügt, um Geldbörsen, Handys oder Zahlungskarten verschwinden zu lassen. Die Polizei Alfeld gibt deshalb folgende Verhaltenshinweise, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen:

- Wertsachen sicher verstauen: Tragen Sie Geldbörsen, Smartphones und andere Wertsachen möglichst nah am Körper, idealerweise in verschließbaren Innentaschen - Taschen stets im Blick behalten: Rücksacke oder Handtaschen sollten niemals unbeaufsichtigt bleiben und möglichst geschlossen auf der Körpervorderseite getragen oder unter den Arm geklemmt werden - Vorsicht bei Ablenkung: Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Ihnen jemand ungewöhnlich nahekommt oder Sie angesprochen werden. Taschendiebe arbeiten häufig in Gruppen und nutzen Ablenkung gezielt aus - Bargeld: Nehmen sie nur so viel Bargeld und Wertsachen mit, wie unbedingt nötig - Wertsachen: Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihre Wertsachen noch sicher verstaut sind - Geldkarten: Bewahren Sie niemals eine Geldkarte zusammen mit der dazugehörigen PIN auf. Am sichersten ist es, wenn Sie sich die Geheimzahl merken.

Im Falle eines Diebstahls sollten sie umgehend handeln: Benachrichtigen Sie die Polizei und lassen vorsorglich alle Karten sperren (Sperr-Notruf: 116 116). Außerdem kann die Polizei eine sogenannte KUNO-Kartensperrung für SEPA-Lastschriftzahlungen per Unterschrift vornehmen. Erst dann wird die Karte beim Bezahlen in Geschäften auch im Lastschriftverfahren abgelehnt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell