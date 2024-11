Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl aus Baustelle - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Zwischen 21 Uhr am Montag und 9 Uhr am Dienstag kam es auf einer nicht umzäunten Baustelle am James-Monroe-Ring zu einem Diebstahl. Durch eine unbekannte Täterschaft wurden hierbei zahlreiche Innenbänke und Rollladenkästen entwendet. Der Sachschaden beträgt dabei etwa 4.100 Euro. Aufgrund der Anzahl an gestohlenen Gegenständen ist es wahrscheinlich, dass die Täterschaft ein Fahrzeug verwendete.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, insbesondere im Zusammenhang mit Fahrzeugen in der Nähe der Örtlichkeit, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/718490 zu melden.

