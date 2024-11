Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Gartenhaus in Vollbrand - PM 3

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz nach 10:30 Uhr brach am Dienstag ein Brand in einem Anbau eines Wohnhauses in der Bachstraße aus. Das Feuer erfasste schnell eine Gartenhütte und führte zu Schäden bei angrenzenden Häusern. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden, jedoch entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 60.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen ging das Feuer vom Akku eines Fahrrads aus. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernahm die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell