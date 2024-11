Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Frau prallt mit Auto gegen Laterne - PM1

Mannheim (ots)

Nach ersten Erkenntnissen kam am Dienstag um kurz vor 15 Uhr eine Frau mit ihrem Auto aus Unachtsamkeit von der Straße ab. Auf der langgezogenen, kerzengeraden Strecke der Essener Straße im Mannheimer Hafengebiet geriet das Fahrzeug mit dem rechten Reifen zu nahe an den Bordstein. Dadurch verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Auto. Jenes querte einen Grünstreifen und prallte gegen eine Laterne. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Laterne drohte umzukippen und musste abgesichert werden. Nach aktuellem Stand erlitt die Fahrerin durch die Kollision leichte Verletzungen. Derzeit ist die Fahrspur in Richtung des Edinger Riedwegs gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell