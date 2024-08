Polizei Hagen

POL-HA: Nachbarschaftsstreit eskaliert: Schuss auf Balkon ruft Spezialeinsatzkommando auf den Plan

Hagen-Emst (ots)

In der Nacht von Samstag (03.08.2024) auf Sonntag führte ein eskalierter Nachbarschaftsstreit in der Monschauer Straße zum Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei. Gegen 20.50 Uhr meldete sich eine 44-jährige Frau aus einem Mehrfamilienhaus über den Notruf der Polizei und berichtete von einer zunächst verbalen Auseinandersetzung wegen einer Ruhestörung zwischen ihr, ihrem 43-jährigen Lebensgefährten und einem Nachbarn aus einem gegenüberliegenden Haus. Im Verlauf der Streitigkeiten habe der Nachbar nach Angaben der Frau aus größerer Entfernung mit einer Schusswaffe in Richtung ihres Lebensgefährten geschossen. Diesem sei es gelungen, sich wegzuducken. Er blieb unverletzt. Im Anschluss konnte die 44-Jährige, die sich zum Zeitpunkt der Schussabgabe in ihrer Wohnung befand, eine Beschädigung an der Balkonbrüstung ihrer Wohnung feststellen. Sofort eingeleitete Ermittlungen führten die Polizei zu einem 64-jährigen Wohnungsmieter. Da die genaue Art der Bewaffnung des Mannes zunächst unklar war, wurde ein SEK der Polizei hinzugezogen. Dieses überwältigte den Mann in der Nacht in seiner Wohnung und nahm ihn vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 64-Jährigen fand die Polizei ein Luftgewehr. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen. (sch)

