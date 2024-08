Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit verletzten Kind in Altenhagen

Hagen (ots)

Am 02.08.2024 um 17.40 Uhr kam es an der Kreuzung Boeler Straße/Friedensstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 3-jähriges Kind verletzt wurde. Eine 58-jährige Autofahrerin hatte die Boeler Straße befahren und war an der Kreuzung Boeler Straße/Friedensstraße nach rechts in die Friedensstraße abgebogen. Dort lief plötzlich, unmittelbar hinter der Fußgängerfurt, das Kind zwischen anderen PKW von links kommend vor den PKW der Frau. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr das Kind mit der linken Seite ihres Autos an. Durch den Unfall wurde das Kind verletzt und vom Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (RK)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell