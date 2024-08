Polizei Hagen

POL-HA: Drei beteiligte Autos und drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Haspe

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos wurden am Donnerstagabend (01.08.2042) in Haspe drei Personen leicht verletzt. Gegen 18.15 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mann mit seinem BMW über die Kölner Straße in Richtung Gevelsberg. Verkehrsbedingt musste er sein Auto stark abbremsen und zum Stillstand bringen. Die dahinterfahrende 20-jährige Ford-Fahrerin bremste ebenfalls stark ab. Trotz einer ebenfalls eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte eine weitere, 47-jähirge Autofahrerin ihren Opel nicht mehr rechtzeitig zum Stillstad bringen. Es kam zu einer Kollision mit dem Ford, der durch die Wucht des Aufpralls auf den BMW des 18-Jährigen aufgeschoben wurde. Die Fahrerin des Ford wurde leicht verletzt und an der Unfallstelle behandelt. Die 47-jährige Opel-Fahrerin und ihr 27-jähriger Mitfahrer mussten leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der BMW war nach dem Unfall noch fahrbereit. Der Ford und der Opel wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell