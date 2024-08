Polizei Hagen

POL-HA: Kollision zwischen Fußgänger und PKW in der Innenstadt - 40-jähriger Mann leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Ein 40-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstagnachmittag (01.08.2024) in der Innenstadt beim Überqueren der Fahrbahn von einem Fahrzeug erfasst und dabei leicht verletzt. Der Fußgänger ging, gegen 15.45 Uhr, die Elberfelder Straße in Richtung Hauptbahnhof entlang. Als er auf Höhe der Neumarktstraße die Straßenseite wechseln wollte, übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den Renault Trafic eines 61-jährigen Hageners. Es kam zur Kollision, bei der der 40-Jährige leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst behandelte ihn an der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

