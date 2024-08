Polizei Hagen

POL-HA: Raub am Bahnhof Heubing

Hagen-Haspe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter raubte einem 19-Jährigen am Mittwochnachmittag (31.07.2024) am Bahnsteig des Bahnhofs Heubing Bargeld aus dessen Portemonnaie. Der 19-Jährige und der Unbekannte trafen gegen 14.30 Uhr am Gleis 1 aufeinander. Sie kannten sich aus der Vergangenheit bereits flüchtig. Der 19-Jährige hatte sich bei dem Täter Geld geliehen, welches dieser nun zurückforderte. Als er erkannte, dass der in Hagen wohnhafte Heranwachsende deutlich mehr Bargeld in seiner Geldbörse hatte, forderte der Unbekannte die Herausgabe des gesamten Geldes. Weil der 19-Jährige dieser Aufforderung nicht nachkam, schlug der Angreifer auf ihn ein, nahm das Geld an sich und flüchtete anschließend. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Erste Ermittlungen brachten die Erkenntnis, dass es sich bei dem Täter um einen 19-jährigen Heranwachsenden handeln könnte. Die weiteren Ermittlungen der Kripo dauern an. (sen)

