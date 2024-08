Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin weicht in den Gegenverkehr aus und verletzt sich leicht

Hagen-Mitte (ots)

Eine 24-jährige Autofahrerin verletzte sich am Mittwochnachmittag (31.07.2024) bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt leicht. Die Hagenerin war, gegen 15.20 Uhr, mit ihrem Hyundai auf dem Bergischen Ring in Richtung Wehringhausen unterwegs. Weil das Fahrzeug vor ihr verkehrsbeding abbremste, musste die 24-Jährige eine Gefahrenbremsung einleiten. Als sie erkannte, dass sie nicht rechtzeitig zum Stehen kam, wich die Autofahrerin nach links in den Gegenverkehr aus. Dort kollidierte sie mit dem Renault einer 61-jährigen Hagenerin. Die Renault-Fahrerin blieb unverletzt, die 24-Jährige verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

