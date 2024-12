Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeuge beobachtet mutmaßlichen Zigarettenautomatenaufbruch

Hildesheim (ots)

Sarstedt - Hotteln (jb) Aufgrund eines aufmerksamen Bewohner Hottelns konnte am 30.11.2024 vier mutmaßliche Zigarettenautomatenaufbrecher dingfest gemacht werden. Der Zeuge hörte zunächst gg. 22.15 Uhr ein knarzendes Geräusch. Als er Richtung eines an der Hottelner Straße aufgestellten Zigarettenautomaten schaute, sah er, wie dort 2 Personen an dem Automaten hantierten, während 2 weitere Personen Schmiere standen. Er kontaktierte den Notruf der Polizei. Währenddessen bewegten sich die 4 Personen weg von dem Automaten in Richtung Algermissen, stiegen in einen abgestellten weißen Geländewagen und fuhren in Richtung Sarstedt weg. Der Zeuge übermittelte der Polizei das Kennzeichen. Ein Streifenwagen des Polizeikommissariats Sarstedt konnte das Fahrzeug auf der Anfahrt zum Tatort am Ortseingang Hotteln feststellen, wendete und verlor es dadurch kurz aus den Augen. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug aber in Gödringen parkend festgestellt werden. In der unmittelbaren Nähe konnten dazu vier Personen angetroffen werden, u.a. auch der Sohn des Halters des flüchtigen Geländewagens, welcher zugab den Pkw geführt zu haben. Im Fahrzeug wurde ein Brecheisen gefunden. Zu den Vorwürfen wollten sich die Personen nicht äußern. Bei den Beschuldigten handelte es sich um Laatzener im Alter zw. 19 und 20 Jahre. Nach Durchführung aller Maßnahmen wurden die Personen entlassen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen den vers. besonders schweren Fall des Diebstahls. Ob sie sich auch für die Beschädigung des gleichen Zigarettenautomaten am Vortag durch Knallkörper verantwortlich zeigen, werden die weiteren Ermittlungen ergeben (Siehe Pressemeldung vom 30.11.24, 03:19 Uhr).

