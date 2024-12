Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand in der Fahrzeugbox der Ortsfeuerwehr Kemme

Hildesheim (ots)

Schellerten/ Kemme (web) Am heutigen Sonntag, gegen 14:35 Uhr, stellte eine Anwohnerin eine starke Rauchentwicklung in der Fahrzeugbox der Ortsfeuerwehr Kemme fest und teilte diesen Umstand über Notruf der Leitstelle der Feuerwehr mit. Diese entsandte unverzüglich diverse Einsatzkräfte der Gemeindefeuerwehr Schellerten. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte der Brandort in der Fahrzeugbox schnell lokalisiert und abgelöscht werden. Der unmittelbare Brandort blieb auf in der Fahrzeugbox abgestellt Mülltonnen begrenzt. Durch die Beaufschlagung mit Ruß wurden jedoch alle in der Fahrzeugbox gelagerten Einsatzklamotten, das Fahrzeug der Ortsfeuerwehr, alle Wände und auch die Decke erheblich verunreinigt. Der Schaden durch die Verunreinigungen dürfte mehrere tausend Euro betragen. Die Ortsfeuerwehr Kemme ist in Absprache mit dem Gemeindebrandmeister vorübergehend nicht einsatzbereit. Der Brandschutz wird durch die umliegenden Wehren sichergestellt. Zur erforderlichen Dauer der Maßnahme können keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen und dauern somit an. Im Einsatz befanden sich jeweils Kräfte der Polizei aus Bad Salzdetfurth und Hildesheim, der 3. Zug der Gemeindefeuerwehr Schellerten, die Ortsfeuerwehren Ottbergen und Wendhausen, der Kreisbrandmeister, ein Mitarbeiter der Gem. Schellerten und vorsorglich ein Rettungswagen.

