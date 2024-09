Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Einbrecher verstirbt am Tatort

Meerbusch (ots)

In Meerbusch bemerkte am Dienstagmorgen (03.09.), gegen 07:10 Uhr, ein Mitarbeiter einer Firma an der Straße "Bergfeld" ein offenes Fenster und fehlendes Werkzeug.

Auf der Suche nach weiteren Hinweisen bemerkte er eine leblose Person neben der Lagerhalle. Diese befand sich unterhalb eines aufgehebelten Fensters. In unmittelbarer Nähe zu dem verstorbenen Mann konnte Diebesgut festgestellt werden.

Bei dem mutmaßlichen Einbrecher handelte es sich um einen 57-jährigen Bulgaren. Der Mann war ohne festen Wohnsitz und bereits als lokal agierender Täter polizeilich bekannt.

Die Ermittlungen zur Todesursache hat das Kriminalkommissariat 11 aufgenommen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

