POL-NE: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Grevenbroich (ots) - Seit Dienstagmorgen (03.09.) wird ein 76- jähriger Mann aus Grevenbroich vermisst. Er entfernte sich gegen 09:30 Uhr von seinem Wohnhaus auf der Neurather Straße in Grevenbroich-Allrath in unbekannte Richtung. Der 76- Jährige leidet an einer Krankheit, ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich aufgrund dessen in einer hilflosen Lage befinden. Er ist circa 176 Zentimeter groß, hat eine ...

mehr