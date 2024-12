POL-VER: Pressemeldung der PI Verden Osterholz vom 14.12.2024

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressemeldung der PI Verden Osterholz vom 14.12.2024

Bereich Verden:

Kirchlinteln Holtum-Geest Am Freitagmorgen (13.12.2024) gegen 09:50 Uhr wird ein nahezu vollständig ausgebrannter PKW im Bereich Holtumer Moor, in der Straße Straße: "Zu den Kötnerwiesen" in Kirchlinteln, Ortsteil Holtum Geest, festgestellt. Im Rahmen der Spurensicherung ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass der PKW für Straftaten genutzt worden sein könnte. In Anbetracht der Auffindesituation besteht der Verdacht, dass der PKW vollständig zerstört werden sollte, um Spuren zu vernichten. Recherchen legen nahe, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen PKW des Herstellers AUDI gehandelt haben dürfte. Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen, dem genauen Abstelldatum oder dem PKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Die Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Verden/Osterholz Tel. 04231-8060

Verden-Eitze / Einbruch in Einfamilienhaus Am 13.12.2024 gegen 16:46 Uhr brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Straße Am Allerhang in Verden OT Eitze ein und lösten dabei den Einbruchalarm aus. Bei ausgelöster Alarmanlage betraten sie das Gebäude, durchsuchten die Wohnräume, entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt. Trotz unmittelbarer Meldung des Einbruchalarms und Fahndungsmaßnahmen flüchteten die Täter mit unbekanntem Fahrzeug vom Tatort. Zeugen, die Hinweise geben können, insbesondere Angaben zum benutzten Pkw, werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter Tel. 04231 8060 zu melden.

Bereich Achim:

Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, den 13.12.24, in der Zeit zwischen 18:50 Uhr und 22:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus, in der Straße Rohöfe, in Achim Uphusen Hierbei wurde das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Letztendlich entkamen der oder die Täter unerkannt. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch, oder zu verdächtige Beobachtungen machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Achim zu melden.

Bereich Autobahn:

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz:

Keine presserelevanten Ereignisse

Hensen, POK

