Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 15.12.2024

Verden/Osterholz (ots)

Pressemitteilungen für die Landkreise Verden und Osterholz

Bereich Verden:

++Glück im Unglück am Verdener Bahnhof++

Verden. Zu dramatischen Szenen kam es am Samstagnachmittag am Verdener Bahnhof, als ein 38-jähriger Mann unbeabsichtigt in den Spalt zwischen dem Bahnsteig und einem einfahrenden Personenzug geriet. Wie durch ein Wunder wurde der Mann dabei nur leicht verletzt und musste lediglich kurzfristig im Krankenhaus behandelt werden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person++

Am Samstag befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin gegen 14 Uhr die A 27 in Richtung Cuxhaven. Im Bremer Kreuz wurde ihr plötzlich schwarz vor Augen, wodurch sie ins Schlingern geriet und mehrfach gegen die Außenschutzplanke prallte. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht, ihr Pkw ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug und der Schutzplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Bereich Achim:

++Verkehrsunfall in Oyten - Vorfahrtsverstoß führt zu Verletzung einer Autofahrerin++ Oyten. Am Samstag, den 14.12.2024 kam es in Oyten zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Ottersberg übersah beim Linksabbiegen im Bereich der Kreuzung Hamburger Straße/An der Autobahn eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 37-jährige Autofahrerin. Infolge des Zusammenstoßes erlitt die 37-jährige leichte Verletzungen, sie wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 52-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch ermittelt wird.

Bereich Osterholz:

++Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person++

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagnachmittag befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pkw den Klosterkamp in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs zur Pappstraße. Beim Überfahren des Fußgängerüberwegs kam es zum Zusammenstoß mit einem 86-Jährigen Pedelec-Fahrer, welcher dabei leicht verletzt wurde. Ein Rettungswageneinsatz war jedoch nicht erforderlich. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden++

Osterholz-Scharmbeck. Eine 15-Jährige überquerte Samstagnachmittag bei Grünlicht die linksseitige Fußgängerampel der Schwaneweder Straße, aus Richtung Am Pumpelberg kommend in Richtung Amselstraße. Hierbei wurde sie von einem Pkw, welcher von rechts, entweder aus Richtung Buschhausen, Am Pumpelberg oder Amselstraße, kam, erfasst. Hierdurch stürzte die Fußgängerin und verletzte sich leicht. Die 15-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der oder die Pkw-Fahrer/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligte/r nachzukommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

