Polizei Dortmund

POL-DO: Seniorin von Trickbetrügern in Mengede bestohlen: Die Polizei sucht Zeugen und warnt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0073

Am Mittwoch (22. Januar 2025) kam es in der Mittagszeit zu einem Diebstahl in einer Wohnung (Burgring) in Mengede. Die Betrüger, welche sich zuvor als Handwerker der Stadtwerke Dortmund ausgegeben hatten, flüchteten unerkannt.

Nach ersten Erkenntnissen betrat gegen 12.30 Uhr ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke Dortmund die Wohnung einer 85-jährigen Dortmunderin. Der Mann sprach von einem Wasserrohrbruch in der Nähe des Hauses. Er müsse nun die Wasserwerte in Küche und Bad überprüfen.

In der Küche lenkte er sie offensichtlich ab. Als sie versuchte, den Raum zu verlassen, drängte er sie mehrmals zurück. Zeitgleich betrat eine weitere Person die Wohnung der Dortmunderin und entwendete aus dem Schlafzimmer eine Schmuckschatulle. Nach der Tat verließen beide Personen die Wohnung wieder. Der Diebstahl wurde kurze Zeit später von der Dortmunderin bemerkt.

Der ,,falsche Handwerker" wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa Mitte 20 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Meter groß, normale Statur.

Der Tatverdächtige trug schwarze kurze Haare (bis zu den Ohren) und war insgesamt dunkel gekleidet (schwarze Jacke). Der hochdeutsch sprechende Mann hatte einen südosteuropäischen Phänotyp.

Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die etwas gesehen haben könnten. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

Darüber hinaus warnt die Dortmunder Polizei eindringlich vor Betrügerbanden, die häufig telefonisch, aber auch - wie in diesem Fall - direkt an der Haustür auftreten.

Die Täter sind leider kreativ und die Maschen an der Haus- oder Wohnungstür variieren. Sie geben sich als Handwerker, Wasserwerker, Verkäufer oder Spendensammler aus.

Hier gilt: Besucher immer vorher durch den Türspion oder das Fenster beobachten. Bringen Sie - wenn möglich - ein Kastenschloss mit Sperrbügel an. So können Sie die Tür einen Spalt öffnen und mit dem Besucher sprechen, ihn aber nicht hereinlassen.

Letztlich gilt vor allem: Lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus, den Sie nicht eingeladen haben, dem Sie nicht vertrauen oder der Ihnen dubios erscheint.

Wenn Sie Zweifel an der Echtheit eines Anliegens haben, rufen Sie sofort den Polizeinotruf 110 an.

