POL-DO: Festnahmen nach illegalem Handel mit Betäubungsmitteln in Lünen

Dortmund (ots)

Zivile Einsatzkräfte der Polizei Dortmund konnten am Dienstagnachmittag (22. Januar 2025) einen Verkauf von Betäubungsmitteln beobachten. Nach einer kurzfristigen Observation gab es mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und zwei Festnahmen.

Die Steinstraße in Lünen ist in der Vergangenheit mehrfach als Drogenumschlagsplatz aufgefallen. Daher warteten zivile Einsatzkräfte nicht lange, bis sie den ersten Verkauf von Betäubungsmitteln beobachten konnten. Ein 49-Jähriger ohne festen Wohnsitz nahm Geld von einem 22-jährigen Bulgaren an und übergab diesem anschließend eine Tüte mit Betäubungsmitteln. Der Bulgare erhielt nach einer abgesetzten Kontrolle einen Platzverweis.

Weiterhin beobachteten die Beamten, wie der 49-Jährige eine Gaststätte mit angrenzendem Kiosk in der Steinstraße betrat und anschließend mit dem Fahrrad zu einer nahegelegenen Kleingartenanlage fuhr. Dort kontrollierten die Beamten den Mann und fanden ein Mobiltelefon sowie mehrere Verpackungen mit augenscheinlich Kokain. Mit einem richterlichen Beschluss durchsuchten die Einsatzkräfte die Kleingartenparzelle. Betäubungsmittel und Amphetamine sowie ein griffbereites Rasiermesser und Bargeld in dealertypischer Stückelung sind das Ergebnis der Durchsuchung. Die Einsatzkräfte stellten die Gegenstände sicher und nahmen den 49-Jährigen fest. Ihn erwarten mehrere Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Gegen 17:10 Uhr durchsuchten die Beamten den Kiosk mit einer verbundenen Gaststätte und Lagerräumen. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte fünf Kartons mit E-Zigaretten, sog. Vapes, unversteuerten Tabak sowie Blister mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Auch diese Gegenstände beschlagnahmten die Polizisten. Den Kioskinhaber, einen 24-Jährigen aus Lünen, erwarten Anzeigen wegen Straftaten nach dem Arzneimittelgesetz sowie Straftat nach der Abgabenordnung.

Einige Stunden später, um 21:10 Uhr, durchsuchten die Beamten nach einem Zeugenhinweis eine weitere Gartenlaube. Die Einsatzkräfte fanden dort eine nicht geringe Menge Kokain, welche sie sicherstellten. Den Besitzer der Laube, einen 34-Jährigen Lüner, nahmen die Beamten fest. Ihn erwartet eine Anzeige wegen illegalen Handels mit Kokain.

Die Prüfung von Haftgründen bei dem 49-Jährigen und dem 34-Jährigen dauern an.

