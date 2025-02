Polizei Köln

POL-K: 250204-4-LEV Raubüberfall auf Taxifahrer - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer (67) in der Nacht zu Dienstag (4. Februar) in Leverkusen-Manfort sucht die Polizei Zeugen. Gegen kurz vor 3 Uhr soll ein etwa 1.70 Meter großer, circa 40 Jahre alter Mann mit kräftiger und sportlicher Statur am Bahnhof Leverkusen Mitte in das Taxi eingestiegen sein. Er habe sich zu einem Tennisplatz in den Hemmelrather Weg fahren lassen und den 67-Jährigen bei Ankunft unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Der Tatverdächtige soll zur Tatzeit eine Jeans sowie einen grauen Pullover getragen haben und sei mit der Beute geflüchtet.

Zeugen, die Angaben zu dem Gesuchten machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ja/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell