Polizei Köln

POL-K: 250204-1-K Porsche Macan in Lindenthal entwendet - Zeugensuche

Köln (ots)

Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Montag (3. Februar) einen schwarzen Porsche Macan GTS aus der Haselbergstraße in Köln-Lindenthal entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 69-jährige Besitzer seinen Sportwagen gegen 18.30 Uhr auf einem Stellplatz in der Nähe seiner Wohnung abgestellt. Am darauffolgenden Morgen war das Auto gegen 9 Uhr nicht mehr da.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten sich an die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (bg/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell