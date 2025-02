Polizei Köln

POL-K: 250203-7-K Mutmaßlicher Autodieb verursacht zwei Unfälle - Festnahme

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Freitagabend (31. Januar) einen mutmaßlichen Autodieb (58) auf dem Karolingerring in der Kölner Innenstadt festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 58-Jährige einen Daimler CLK 320 in der Mainzer Straße gestohlen und bei der Flucht zwei Verkehrsunfälle verursacht.

Autofahrer hatten gegen 23.15 Uhr nach dem ersten Verkehrsunfall auf der Mainzer Straße die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte erkannten das flüchtige Fahrzeug daraufhin auf dem Karolingerring und nahmen die Verfolgung auf. Nach wenigen Metern war der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehende 58-Jährige jedoch in ein am Straßenrand geparktes Auto gefahren und zum Stehen gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen war der Festgenommene in das auf der Mainzer Straße abgestellte Auto eingestiegen und hatte mit dem Zweitschlüssel, welcher im Fahrzeug lag, den Daimler gestartet.

Kriminalermittler prüfen nun, wie sich der Tatverdächtige Zugang zum Fahrzeuginneren verschafft hatte. (ph/cr)

