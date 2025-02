POL-K: 250203-5-K Drei mutmaßliche Taschendiebe auf Süßwarenmesse gestellt - Festnahme

Köln (ots) - Die Flucht eines 23-Jährigen vor der Polizei endete in der Nacht zu Samstag (1. Februar) mit einem Verkehrsunfall in Köln-Porz. Polizisten beschlagnahmten das Handy des mutmaßlichen Rasers und stellten darüber hinaus seinen Führerschein und den VW sicher. Der Kölner war gegen 2.45 Uhr in den ...

