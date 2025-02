Polizei Köln

POL-K: 250203-2-K Einbrüche in Kalk und Vingst - mehrere Tatverdächtige auf frischer Tat gestellt

Köln (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen haben Polizisten in den Stadtteilen Vingst und Kalk am Freitag (31. Januar) drei mutmaßliche Einbrecher (17, 28, 29) auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen.

Ein Anwohner (63) rief gegen 5.45 Uhr die Polizei, als er auf dem Weg zur Arbeit eine offenstehende Wohnungstür in der Ostheimer Straße bemerkt und den 28-jährigen Tatverdächtigen gesehen hatte. Ein Streifenteam nahm den Verdächtigen noch in der Wohnung fest, ein Richter schickte ihn in Haft.

Am Nachmittag wählte ein weiterer Zeuge (35) den Notruf, nachdem ihm zwei verdächtige Frauen (29, 17) in seinem Hausflur aufgefallen waren. Ersten Ermittlungen zufolge soll sich das Duo gegen 15 Uhr Zugang zu einer Wohnung in der Nießenstraße verschafft haben und im Anschluss dem 35-Jährigen begegnet sein. Als die beiden Frauen flüchteten, nahm der Anwohner kurzerhand die Verfolgung auf und hielt sie mit Unterstützung eines weiteren Zeugen (50) bis zum Eintreffen der Polizisten fest. Die Beamten übergaben die auf der Flucht weggeworfene Beute wenig später der Wohnungsinhaberin (63).

Ein Richter schickte die 29-Jährige, die keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, in Haft. (bg/cr)

