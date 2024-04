Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: PKW auf Parkplatz in Vollbrand

Langenfeld (ots)

Am 11. April 2024 erreichte die Feuerwehr Langenfeld um 15:53 Uhr ein Notruf. Laut mehreren Anrufern sollte ein PKW auf dem Gelände eines Fitnessstudios an der Raiffeisenstraße brennen. Die Feuerwehr rückte unverzüglich aus und erblickte beim Eintreffen an der Einsatzstelle ein in Vollbrand stehendes Fahrzeug. Dieses war zwischen weiteren Kraftfahrzeugen geparkt. Um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern, wurden die beiden neben dem Brandobjekt geparkten Autos vom Angriffstrupp gekühlt und die Flammen abgeschlagen. Im Anschluss wurde Schaummittel auf das brennende Fahrzeug gegeben, um einen raschen Löscherfolg zu erzielen. Schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr versuchten Passanten, mit Feuerlöschern das Feuer zu bekämpfen. Dies war aufgrund der starken Hitze aber erfolglos geblieben. Insgesamt wurden 3 Pkw durch den Brand beschädigt. 1 Fahrzeug brannte total aus, die weiteren zwei erlitten Schäden durch Hitzebeaufschlagung. Um 16:40Uhr konnte der Einsatz für beendet erklärt werden.

