Polizei Köln

POL-K: 250203-1-Lev/K Rheinderby im DFB-Pokal - Polizei schützt Viertelfinalpartie

Köln (ots)

Die Polizei Köln wird am Mittwoch (5. Februar) aufgrund der Viertelfinalpartie im DFB-Pokal zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln über den Tag verteilt mit mehreren hundert Polizisten im Einsatz sein. Einsatzleiter Marius Müller, Leiter der Polizeiinspektion in Leverkusen betont: "Wir haben uns seit der Auslosung der Partie auf diesen Einsatz vorbereitet und werden bereits deutlich vor dem Anpfiff des Spiels in Leverkusen und Köln präsent sein, damit alle friedlichen Fans eine hoffentlich spannende und sportliche Partie erleben können. Denen, die diese Veranstaltung für Ausschreitungen oder Provokationen nutzen wollen, werden wir frühzeitig und konsequent entgegentreten. Wer sich nicht an die Spielregeln hält, bekommt die Rote Karte - nicht nur auf dem Platz."

Anreisende Fußballfans und Anwohner müssen ab den Mittagsstunden mit Straßensperrungen rund um die BayArena rechnen. Die Polizei Köln empfiehlt eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Weitere Hinweise sind dem Fanbrief auf der Internetseite der Polizei Köln unter dem Link (https://koeln.polizei.nrw/sites/default/files/2025-02/fanbrief_lev_k.pdf) zu entnehmen.

Hinweis für Medienvertreter: Die Pressestelle der Polizei Köln wird für Anfragen bezüglich des Fußballspiels am Spieltag ab circa 11 Uhr unter der 0221 229 2031 erreichbar sein. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell