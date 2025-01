Polizei Köln

POL-K: 250131-4-K Mehrere Demonstrationen in Köln am kommenden Samstag (1. Februar) - Verkehrsstörungen erwartet

Köln (ots)

Am Samstagnachmittag (1. Februar) ist in der gesamten Innenstadt zeitweise mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Mehrere Privatpersonen haben in der Zeit zwischen 12 und 21 Uhr Versammlungen mit Aufzügen angemeldet.

Übersicht der Versammlungen mit vielen erwarteten Teilnehmern:

Trude-Herr-Park

12 Uhr Beginn am Trude-Herr-Park (Altstadt-Süd).

Thema: "Kölner Galgo-Marsch".

Der Veranstalter erwartet 2500 Teilnehmende mit ihren Hunden.

Geplanter Aufzugsweg: Dreikönigenstraße, Hirschgäßchen, Severinstraße, Löwengasse, Weberstraße, Follerstraße, Mathiasstraße, Mühlenbach, Hohe Pforte, Hohe Straße, Gürzenichstraße, Heumarkt (Zwischenkundgebung) und zurück zur Dreikönigenstraße.

Heumarkt

16 Uhr Beginn am Heumarkt (Altstadt-Nord).

Thema: "Gegen den Schulterschluss der CDU, CSU und FDP mit den Faschisten".

Der Veranstalter erwartet 3000 Teilnehmende.

Geplanter Aufzugsweg: Heumarkt, Alter Markt, Bechergasse, Kurt-Hackenberg-Platz, Am Domhof, Trankgasse, Komödienstraße, Tunisstraße, Offenbachplatz, Nord-Süd-Fahrt, Cäcilienstraße, Pipinstraße, Deutzer Brücke, Siegburger Straße, Deutzer Werft.

Hinweis für Medienvertreter:

Die Pressestelle ist am Samstag über die Telefonnummer 0221 229-2027 erreichbar.

