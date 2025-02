Polizei Köln

POL-K: 250201-1-K/MON Unbekannte sprengen Geldautomaten in Monschau - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach einer Geldautomatensprengung in der Nacht zu Samstag (1. Februar) in Monschau fahndet die Polizei nach drei Männern. Sie sollen in einem schwarzen Auto, vermutlich einem Mercedes Kombi, vom Tatort auf der Laufenstraße/Stadtstraße in Richtung Burgau geflüchtet sein.

Zeugen hatten gegen 4.30 Uhr einen lauten Knall gehört und die drei Männer wegrennen sehen.

Der an der Außenwand eines Gebäudes angebrachte Geldautomat und umliegende Geschäfte wurden durch die Explosion beschädigt.

Die Kripo Köln hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder den flüchtigen Verdächtigen machen können, sich bei der Polizei Köln unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/de)

