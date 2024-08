Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Tödlicher Verkehrsunfall in der Nordstraße

Flensburg (ots)

Am Dienstag (27.08.2024) kam es gegen 07:00 Uhr in der Nordstraße in Flensburg zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge ein Mann verstarb.

Am heutigen Morgen befuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Audi A 3 die Nordstraße in Flensburg in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf gerade Strecke kam er mit seinem Fahrzeug zunächst alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr an der dortigen Leitplanke entlang weiter. Als die Leitplanke endete, kam er über beide Fahrspuren hinweg nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der 61-Jährige wurde zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer anschließend in ein örtliches Krankenhaus, wo er später verstarb.

Die Nordstraße wurde aufgrund des Unfalls für etwa zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Der Verkehrsermittlungsdienst der Flensburger Polizei hat die Sachbearbeitung übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist von einem medizinischen Notfall als Unfallursache auszugehen.

