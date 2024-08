Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Verkehrsunfallflucht - 79-jährige Pedelec-Fahrerin verletzt - Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Bereits am 18.08.2024 kam es auf dem Gelände des Kleingartenvereins "Ruhetal" in Husum zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pedelec- und einer E-Scooter-Fahrerin. Die Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt. Die E-Scooter-Fahrerin entfernte sich unerkannt.

Die 79-jährige Seniorin habe an dem Sonntagabend gegen 20.00 Uhr den öffentlichen Weg in der Kleingartenanlage in Richtung des Ausgangs zum Carl-Maria-von-Weber-Weg befahren. In einer Rechtskurve sei ihr ein mit zwei Mädchen besetzter E-Scooter entgegengekommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe die Pedelec-Fahrerin nach links gelenkt. Hierbei habe sie die Kontrolle über ihr Pedelec verloren, sei gestürzt und habe sich dadurch leicht am Bein verletzt. Zu einem Zusammenstoß sei es nicht gekommen. Ohne anzuhalten und sich um die Gestürzte zu kümmern, seien die beiden circa 14 bis 16 Jahre alten Mädchen weitergefahren.

Das Polizeirevier Husum hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise auf die Verursacherin geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Husum unter der Telefonnummer 04841 - 8300 oder per Email an Husum.pr@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell