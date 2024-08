Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Friedrichstadt: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung am Tischlereimuseum

Friedrichstadt (ots)

In der Zeit von Samstag (24.08.24, 16.00 Uhr) auf Sonntag (25.08.2024, 11.00 Uhr) kam am Tischlereimuseum in der Ostermarktstraße in Friedrichstadt zu einer Sachbeschädigung. Die Polizeistation Friedrichstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Unbekannte Täter hatten die Fensterscheibe eines Sprossenfensters im Obergeschoss des Museums mit einem Stein eingeworfen.

Wer am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Tischlereimuseums gemacht oder verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Friedrichstadt unter der Telefonnummer 04881 286 992 0 oder per Email an Friedrichstadt.PST@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell