Polizei Köln

POL-K: 250203-6-K Polizisten stellen erneut Schusswaffen in einer Bar in Köln-Kalk sicher - zwei Männer in Haft

Köln (ots)

Kölner Polizisten haben am Freitagabend (31. Januar) im Rahmen eines erneuten Schwerpunkteinsatzes im Stadtteil Kalk 20 Personen in einer Bar überprüft und dabei vier scharfe Schusswaffen sichergestellt. Dabei nahmen sie einen 25-Jährigen und einen 32 Jahre alten Mann vorläufig fest.

Gegen 20 Uhr überprüften die Beamten alle Personen, die sich in der Gaststätte aufhielten. Bei der Durchsuchung des 32-Jährigen fanden die Polizisten in seiner Jackentasche einen Revolver und eine Pistole. Eine weitere Schusswaffe stellten sie bei dem 25-Jährigen sicher, der diese in seinem Pullover versteckte. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Autos fanden die Einsatzkräfte im Fußraum eine weitere scharfe Waffe.

Bereits am 16. Januar hatten Einsatzkräfte bei einer Razzia in der gleichen Bar sechs Schusswaffen aufgefunden und sichergestellt. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5951562)

Ein Richter schickte die Männer aus Spanien, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben, noch am Samstag in Haft. (sw/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell