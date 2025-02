Polizei Köln

POL-K: 250204-3-K Falsche Handwerker stehlen Schmuck - Zeugensuche

Köln (ots)

Zwei mutmaßliche Trickdiebe haben sich am Montagnachmittag (3. Februar) gegen 15.50 Uhr Zutritt in die Wohnung einer 82-jährigen Kölnerin am innerstädtischen Theodor-Heuss-Ring erschlichen und hochwertigen Schmuck gestohlen. Sie gaben vor, aufgrund eines Wasserrohrbruchs den Wasserdruck prüfen zu wollen.

Die beiden "mitteleuropäisch" erscheinenden und akzentfreies Deutsch sprechenden Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: Ein Mann ist circa 1,70 Meter groß, Anfang 20, hat kurze blonde Haare und eine kräftige untersetzte Statur. Er trug ein kariertes Jackett sowie einen grauen Pullover. Der zweite "Handwerker" ist circa 1,80 Meter groß, hat dunkle Haare, eine schmale Statur und war mit einer schwarzen Kappe und einer blauen Arbeitsuniform bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der flüchtigen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Ermittler des Kriminalkommissariats 25 zu wenden. (lj/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell