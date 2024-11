Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Ärztehaus Schweich

Schweich (ots)

Am Donnerstag, 28.11.2024 kam es auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Bernhard- Beckler-Straße 4, 54338 Schweich , in der Zeit von 08:50 Uhr bis 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein ordnungsgemäß geparkter blauer Renault Megane beschädigt wurde. Augenscheinlich touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein/ Ausparken den geparkten PKW. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich hinsichtlich sachdienlicher Hinweise zum Unfallhergang an die Polizeiinspektion Schweich zu wenden.

Tel.: 06502/9157-0

E-Mail: pischweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell