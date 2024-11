POL-PDTR: Diebstahl von Baustellengelände mit hohem Schaden

Temmels (ots) - Am Mittwoch, den 27.11.2024 zwischen 13 Uhr und 19:30 Uhr kam es in der Saarburger Straße in Temmels zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit des Bewohners aus und verschafften sich Zugang zum Objekt. Ersten Ermittlungen zu Folge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 500EUR. Personen, die in dem oben genannten Zeitraum Feststellungen gemacht haben, welche im ...

