Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - Brand in einem Kleiderschrank

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 13.11.2024, gegen 17.15 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Zimmerbrand in einem Reihenhaus in der Riehener Straße mitgeteilt. Ein Bewohner des Hauses bemerkte zuerst einen komischen Geruch und bei einer Nachschau im Schlafzimmer Flammen aus dem Kleiderschrank. Das betroffene Haus sowie die angrenzenden Reihenhäuser wurden geräumt. Der Zimmerbrand konnte rasch gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Außer dem Schlafzimmer blieb das Haus bewohnbar. Warum es in dem Kleiderschrank zu einem Brand kam ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

