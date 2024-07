Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: "Sichere Innenstadt" - 12 Kioske kontrolliert - Zahlreiche Fahrer zu flott unterwegs

Rüsselsheim (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim, unterstützt von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, am Freitag (26.07.), in der Zeit zwischen 7.00 und 15.00 Uhr, den Straßenverkehr sowie 12 Kioske in der Innenstadt. Insgesamt wurden von den Ordnungshütern 119 Fahrzeuge und 194 Personen überprüft.

Bei Geschwindigkeitsüberwachungen in der Frankfurter Straße und im Kurt-Schumacher-Ring waren insgesamt 97 Fahrerinnen und Fahrer zu flott unterwegs. Unrühmliche Spitzenreiter waren ein Mann aus Offenbach, der in der Frankfurter Straße bei erlaubten 30 km/h mit 53 Stundenkilometern unterwegs war und an der zweiten Kontrollstelle ein Rüsselsheimer mit 75 anstatt der dort maximal zulässigen 50 km/h. Zudem stand ein 36-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis. Einen gültige Fahrerlaubnis konnte er den Ordnungshütern ebenfalls nicht nachweisen. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Bei der Kontrolle von 12 Kiosken, wurden in lediglich vier Betrieben keine Beanstandungen festgestellt. In den weiteren Geschäften wurden Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz, das Pfandgesetz und ein Verstoß gegen die Spielverordnung registriert. Die Kontrolleure stellten in diesem Zusammenhang insgesamt acht Kilo Kautabak, 32 Dosen Snus, zwei Packungen unversteuerten Filtertabak und fast 160 unzulässige E-Zigaretten sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell