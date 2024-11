POL-FR: Hohentengen: Unfallflucht auf Landstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - In der Nacht von Dienstag, 12.11.2024 auf Mittwoch, 13.11.2024, hebelte ein Unbekannter eine Tür auf, um in ein Gebäude einer Versicherung in der Rheinstraße zu gelangen. Im Gebäude wurden mehrere Mitarbeiterschränke aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es wird vermutet, dass es die Täterschaft nur auf Bargeld abgesehen hatte. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

