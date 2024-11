POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Versicherungsanstalt

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 13.11.2024, gegen 19.55 Uhr, wurde in der Prinz-Eugen-Straße in Freiburg ein verletzter Fahrradfahrer angetroffen. Offenbar stürzte der 87-Jährige aus bislang unbekannten Umständen und verletzte sich schwer. Er selbst hat keinerlei Erinnerung an das Unfallgeschehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein weiterer ...

