Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Brand auf Kinderspielplatz in Holzen

Schwerte (ots)

Am Freitag (25.10.2024) kam es laut Zeugen auf einem Spielplatz am Ludwig-Feuerbach-Weg in Schwerte-Holzen zu einem Brand.

Gegen 21.45 Uhr habe dort eine Tischtennisplatte Feuer gefangen.

Feuerwehr und Polizei konnten Brandreste auf dem Tisch feststellen - was dort gebrannt hat, dazu dauern die polizeilichen Ermittlungen noch an.

Verletzte gab es nicht.

Zeugen konnten eine unbekannte männliche Person in der Nähe des Spielplatzes erkennen, die wie folgt beschrieben wird:

- Männlich - Ca. 30 Jahre alt - Ca. 185 cm groß - Dunkelblondes Haar - Bart - Heller Hoodie - Jogginghose

Wer kann Angaben zu dieser Person machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

