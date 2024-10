Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Werkstatt an Hauptstraße in Siddinghausen

Unna (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (26.10.2024), 18.00 Uhr und Sonntag (27.10.2024), 08.30 Uhr gewaltsam in eine Werkstatt sowie in einen benachbarten Schuppen an der Hauptstraße in Unna-Siddinghausen eingedrungen.

In der Werkstatt entwendeten die Unbekannten mehrere Zangen, welche auf einer Weide unweit des Grundstücks wiedergefunden wurden - im Nachbargrundstück suchten die Täter augenscheinlich ebenfalls nach Diebesgut, entwendeten dort aber nichts.

Zeugen hatten in der Nacht nach polternden Geräuschen zwischen 03.30 Uhr und 03.40 Uhr einen dunklen Pkw Kombi - ähnlich eines Opel Astra - in Tatortnähe erkannt. Der Pkw sei ohne Licht über den Ostbürener Weg in Richtung Westen davongefahren.

Weitere Zeugen, die Angaben zum Einbruchsdiebstahl machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303-921-3120, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

